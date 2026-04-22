В Воронежской области «чёрные» лесорубы уничтожили дубы на 5,4 млн рублей

«Чёрные» лесорубы уничтожили 32 вековых дуба, которые росли на особо охраняемой природной территории «Долина реки Пыховки» в Новохопёрском районе. Нанесённый экологии ущерб оценили в 5,4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области в среду, 22 апреля.