В Воронежской области «чёрные» лесорубы уничтожили дубы на 5,4 млн рублей

Деревья росли на особо охраняемой природной территории.

Источник: АиФ Воронеж

«Чёрные» лесорубы уничтожили 32 вековых дуба, которые росли на особо охраняемой природной территории «Долина реки Пыховки» в Новохопёрском районе. Нанесённый экологии ущерб оценили в 5,4 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии Воронежской области в среду, 22 апреля.

Подозреваемых в нелегальной вырубке задержали. Ими оказались сотрудники одного из местных предприятий. Против них возбудили уголовные дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Теперь «чёрным» лесорубам грозит до семи лет лишения свободы. Также им предстоит возместить ущерб, нанесённый природе.