Суд признал виновным бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева в массовом ДТП

Ленинский районный суд Магнитогорска 22 апреля признал виновным бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева в аварии с тремя пострадавшими. Его лишили водительских прав на год, передает Pchela.news.
ДТП случилось на Дачном шоссе в августе прошлого года. Тефтелев на BMW X5 выехал на встречку, столкнулся с Volkswagen Polo и Volkswagen Passat. Потом иномарка с экс-мэром врезалась в электроопору. В результате аварии водители иномарок и один из пассажиров получили травмы.
Ранее Евгений Тефтелев был судим за получение взятки в 2,5 млн рублей. В 2020 году его приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 37,5 млн рублей. На свободу бывший градоначальник вышел в марте 2023 года.