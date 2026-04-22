Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека, включая ребенка, погибли при пожаре в Благовещенске

В Благовещенске в результате пожара в многоквартирном жилом доме на Пионерской улице погибли три человека, включая одного ребенка. По данным областного МЧС, очаг возгорания находился на третьем этаже четырехэтажного здания.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Благовещенске спасатели ликвидируют последствия пожара в четырехэтажном многоквартирном доме. Как сообщает управление МЧС по Амурской области, очаг возгорания находился на третьем этаже здания. В ходе разведки помещений звенья газодымозащитной службы обнаружили четырех человек без признаков жизни.

По информации телеграм-канала «112», трагедия произошла в жилом доме, расположенном на Пионерской улице. Выяснилось, что жертвами пожара стали три человека, в том числе один ребенок. Еще одного пострадавшего несовершеннолетнего медикам удалось успешно реанимировать.