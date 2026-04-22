Три человека, включая ребенка, погибли при пожаре в Благовещенске

В Благовещенске спасатели ликвидируют последствия пожара в четырехэтажном многоквартирном доме. Как сообщает управление МЧС по Амурской области, очаг возгорания находился на третьем этаже здания. В ходе разведки помещений звенья газодымозащитной службы обнаружили четырех человек без признаков жизни.
По информации телеграм-канала «112», трагедия произошла в жилом доме, расположенном на Пионерской улице. Выяснилось, что жертвами пожара стали три человека, в том числе один ребенок. Еще одного пострадавшего несовершеннолетнего медикам удалось успешно реанимировать.