В Ростове осудили трех человек, собиравшихся устроить теракт на рынке

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор троим мужчинам, обвиняемым в подготовке теракта и в участии в деятельности запрещенной организации.
Следствием установлено, что в 2023 и в 2024 годах жители Ставрополья, находясь в Ессентуках и Георгиевске, вступили в ряды запрещенной террористической организации. Присягнув на верность, уже в марте 2024 года они получили задание: организовать взрыв на Центральном рынке Георгиевска.
К исполнению задуманного сообщники готовились тщательно. Они провели детальную разведку объекта, зафиксировав на фото торговые ряды и расположение камер видеонаблюдения. Следуя инструкциям кураторов, мужчины приобрели в обычных аптеках и магазинах химикаты, необходимые для сборки самодельного взрывного устройства. Все компоненты будущей бомбы хранились в арендованной ими квартире.
Реализовать преступный сценарий не дали сотрудники ФСБ. 29 марта 2024 года в ходе обыска силовики изъяли все заготовки для взрывчатки.
Суд признал фигурантов виновными в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном изготовлении опасных веществ. Первый обвиняемый приговорен к 18 годам лишения свободы и штрафу 650 тысяч рублей. Второй получил 17 лет лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. Третий проведет в заключении 16 лет и выплатит 550 тысяч рублей. Решение суда еще может быть обжаловано.
