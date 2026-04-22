В Ростове осудили трех человек, собиравшихся устроить теракт на рынке

Суд признал фигурантов виновными в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном изготовлении опасных веществ. Первый обвиняемый приговорен к 18 годам лишения свободы и штрафу 650 тысяч рублей. Второй получил 17 лет лишения свободы и штраф 600 тысяч рублей. Третий проведет в заключении 16 лет и выплатит 550 тысяч рублей. Решение суда еще может быть обжаловано.