Суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле

Решение приняли после заявления Марии Ознобихиной, финансового управляющего «королевы марафонов». Как пояснил во время заседания ее представитель, ранее квартира площадью 39 квадратных метров принадлежала Блиновской и ее матери. Затем жилье купил за 4,2 миллиона рублей друг семьи Илья Бражник, который в 2024 году продал его Екатерине Мелешкиной за 7,5 миллиона.
По мнению Ознобихиной, сделка между аффилированными лицами прошла на нерыночных условиях, после начала налоговой проверки Блиновской, с целью не допустить обращения взыскания на эту квартиру и причинила вред кредиторам.
Бражник заявил, что цена была рыночной, так как ее определил оценщик при оформлении кредита. В итоге суд признал обе сделки недействительными, прекратил право собственности последнего покупателя и вернул квартиру Блиновской.
Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.
В начале марта «королеву марафонов» приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил срок, назначенный Блиновской, до четырех лет шести месяцев.