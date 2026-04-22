В многоэтажке на юге Москвы прогремел взрыв

В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, спровоцировавший пожар на одном из верхних этажей здания. По предварительным данным, причиной стала неисправная бытовая техника, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в многоквартирном здании, расположенном на Загорьевской улице. Как сообщил собеседник агентства, информации о пострадавших не поступало.
Подробности происшествия приводит телеграм-канал Mash, отмечая, что эпицентр находился в квартире на 24-м этаже, и ударной волной выбило балконный блок. Сразу после хлопка в квартире начался пожар, и подъезд быстро заволокло густым дымом. Из-за этого жильцы соседних квартир оказались заблокированы на своих балконах в ожидании спасателей.
По данным канала, причиной взрыва могла стать микроволновка. Семьи с ребенком в этот момент не было дома, однако в огне погибли собака, два кота и черепаха.