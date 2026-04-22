Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Благовещенске

«Ночью 22 апреля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном 4-этажном доме по улице Пионерской», — рассказали в ведомстве.
Представители МЧС также рассказаали, что на момент прибытия первых расчётов в подъезде наблюдалось сильное задымление. Все силы направили на спасение людей и тушение огня.
Спасатели эвакуировали из соседних квартир 13 человек, из них трое детей — для этого использовались специальные спасательные устройства. Площадь возгорания удалось удержать в пределах 60 квадратных метров. На тушении работают 22 специалиста и пять единиц техники, из которых 18 человек и четыре машины — от МЧС России. Психологи ведомства также оказывают помощь на месте происшествия.
Точные причины случившегося и детали произошедшего выясняют следователи, дознаватели МЧС России, а также эксперты, привлечённые из испытательной пожарной лаборатории.
Ранее сообщалось о гибели пяти человек при пожаре в Благовещенске. Их не стало в жилом доме на улице Северной. Сигнал о возгорании поступил спасателям поздно вечером 21 февраля. К моменту прибытия пожарных веранда и кровля уже горели открытым пламенем.
