Обвиняемый в убийстве нардепа-русофобки Фарион потерял сознание в зале суда

Зинченко потерял сознание в зале суда. Видео © Telegram / Политика страны.
Ранее сегодня он предпринял попытку самоубийства в здании суда, а также объявил о начале голодовки. На вопросы о причинах своего поведения Зинченко ответил загадочно: «Увидите».
Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля 2024 года во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.