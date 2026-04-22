Машину и недвижимость изъяли у экс-главы нижегородского УМВД Пронина

Суд удовлетворил иск о взыскании с бывшего главы УМВД по Нижнему Новгороду Владислава Пронина автомобиля и объектов недвижимости. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
По установленной информации, Пронин приобрел и во избежание необходимости декларирования оформил имущество на близкого родственника в 2013—2014 годах. Так экс-глава УМВД оформил автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» стоимостью 3 млн рублей и три объекта недвижимости общей стоимостью 7 млн рублей.
При этом установлено, что доходы госслужащего не могли позволить купить перечисленное имущество. Прокурор Нижнего Новгорода подал иск о взыскании с Пронина указанных объектов на сумму 11 млн рублей.
Нижегородский райсуд удовлетворил заявление в полном объеме.
Также в отношении Пронина возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным УФСБ по Нижегородской области Пронин организовал схему незаконного получения денег.