Машину и недвижимость изъяли у экс-главы нижегородского УМВД Пронина

Также в отношении Пронина возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Суд удовлетворил иск о взыскании с бывшего главы УМВД по Нижнему Новгороду Владислава Пронина автомобиля и объектов недвижимости. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По установленной информации, Пронин приобрел и во избежание необходимости декларирования оформил имущество на близкого родственника в 2013—2014 годах. Так экс-глава УМВД оформил автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» стоимостью 3 млн рублей и три объекта недвижимости общей стоимостью 7 млн рублей.

При этом установлено, что доходы госслужащего не могли позволить купить перечисленное имущество. Прокурор Нижнего Новгорода подал иск о взыскании с Пронина указанных объектов на сумму 11 млн рублей.

Нижегородский райсуд удовлетворил заявление в полном объеме.

Также в отношении Пронина возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным УФСБ по Нижегородской области Пронин организовал схему незаконного получения денег.