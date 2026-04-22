В Краснодаре осудили передававшего СБУ данные об объектах ТЭК

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 25-летнего жителя г. Волгодонска Ростовской области. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Установлено, что мужчина, вступив в контакт с представителями Службы безопасности Украины, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию об объектах топливно-энергетического комплекса, расположенных в Краснодаре. С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, личности обвиняемого, суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима?, — говорится в сообщении.