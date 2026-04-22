13-летняя девочка пожаловалась на боль в животе, ушла в туалет и родила ребенка

В Индии 13-летняя девочка, не подозревая о беременности, родила прямо в больничном туалете. Об этом сообщает Times of India.
Родители привезли девочку в клинику с жалобами на резкую боль в животе. В уборной у неё неожиданно начались роды. Новорождённого передали под наблюдение врачей, а о случившемся сообщили в органы опеки.
Как выяснилось, на протяжении более года девочка имела близкие отношения с 19-летним соседом. Местная полиция долго бездействовала. Уголовное дело сдвинулось с места только после вмешательства высокопоставленного офицера и общественного резонанса.
Ни сама юная мать, ни предполагаемый отец не захотели забирать младенца. Ребёнка определили в приют, где он ожидает усыновления. В отношении 19-летнего парня возбуждено дело по статье об изнасиловании. Расследование продолжается.
