МЧС уточнило число погибших при пожаре в Благовещенске: жертвами стали один ребенок и двое взрослых

В Благовещенске при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли три человека, один из них ребенок. Такие уточненные данные приводит главное управление МЧС по Амурской области, в мессенджере Макс. Ранее спасатели сообщали о четырех погибших, двое из которых могли быть несовершеннолетними.