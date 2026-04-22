МЧС уточнило число погибших при пожаре в Благовещенске: жертвами стали один ребенок и двое взрослых

В Благовещенске при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли три человека, один из них ребенок. Такие уточненные данные приводит главное управление МЧС по Амурской области, в мессенджере Макс. Ранее спасатели сообщали о четырех погибших, двое из которых могли быть несовершеннолетними.
«По предварительной информации, в результате пожара погибли три человека, один из них — ребенок», — говорится в сообщении ведомства. Также МЧС сообщило, что пострадал один ребенок, он доставлен в больницу.
Пожарные во время операции спасли из огня 13 человек, из них троих детей. К тушению привлекли 22 специалиста и пять единиц техники. Следственные органы продолжают устанавливать причину и обстоятельства произошедшего.
Ранее KP.RU писал, что пожарно-спасательные подразделения выехали 22 апреля на тушение возгорания на третьем этаже четырехэтажного дома. К моменту прибытия первых расчетов первый подъезд уже был сильно задымлен. Первоначально сообщалось, что спасатели обнаружили четверых погибших. Позже информация была уточнена.