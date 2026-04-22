Сотрудник L'Occitane «накрасился» на 5,4 млн рублей и три года тюрьмы

Чертановский районный суд Москвы приговорил бывшего старшего кладовщика интернет-магазина L'Occitane, Титкова, за кражу косметики на сумму 5,4 миллиона рублей. Как выяснилось, он использовал уязвимость в системе оформления заказов, позволявшую перемещать товары со склада в курьерскую службу без фактической отправки покупателям. Информация об этом опубликована в Telegram-канале судов Москвы.