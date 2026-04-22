Сотрудник L'Occitane «накрасился» на 5,4 млн рублей и три года тюрьмы

Чертановский районный суд Москвы приговорил бывшего старшего кладовщика интернет-магазина L'Occitane, Титкова, за кражу косметики на сумму 5,4 миллиона рублей. Как выяснилось, он использовал уязвимость в системе оформления заказов, позволявшую перемещать товары со склада в курьерскую службу без фактической отправки покупателям. Информация об этом опубликована в Telegram-канале судов Москвы.

«Чертановский районный суд города Москвы признал виновным Титкова Игоря Александровича в хищении вверенного ему имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Судебная инстанция вынесла решение о назначении мужчине наказания в виде трех лёт заключения в исправительной колонии общего режима. Гражданин был взят под стражу непосредственно в зале судебного заседания.

Ранее сообщалось, что дом Елены Терешковой, дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, ограбили в Щёлковском районе Подмосковья. Неизвестный пробрался в жилище и вынес водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор на 70 тысяч рублей. Хозяйка обнаружила пропажу 9 апреля, её супруг подтвердил факт кражи, расследование ведут следователи.

Биография Валентины Терешковой
Первая женщина-космонавт в истории, Валентина Терешкова сегодня — опытный советский, а после — российский общественно-политический деятель. Собрали главное из биографии Героя Советского Союза.
Читать дальше