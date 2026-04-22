Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суд передали дело гендиректора, уклонившегося от уплаты налогов на сумму 460 млн рублей

Обвиняемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах полученных доходов.

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 460 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2020 года генеральный директор ООО «Караван» создал группу компаний, в которую вошли более 30 юридических лиц. Они действовали в качестве единого хозяйствующего субъекта, фактически не осуществляющих самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности.

Создав формальный документооборот с подконтрольными фирмами, обвиняемый включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах полученных доходов. В результате предприниматель уклонился от уплаты налогов на сумму более 460 млн рублей.