64-летний водитель легковушки получил травмы после ДТП с трактором

Сегодня, 22 апреля, в Нижнем Новгороде мужчина пострадал в ДТП с трактором. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
На улице Лысогорская в районе дома № 177 примерно в 15:27 произошла серьезная авария. 26-летний водитель за рулем экскаватора-погрузчика столкнулся с автомобилем Chevrolet под управлением 64-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал водитель легковушки. С полученными травмами его госпитализировали в больницу имени Н. А. Семашко.
