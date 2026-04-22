64-летний водитель легковушки получил травмы после ДТП с трактором

С полученными травмами его доставили в НОКБ имени Н. А. Семашко.

Источник: Нижегородская правда

Сегодня, 22 апреля, в Нижнем Новгороде мужчина пострадал в ДТП с трактором. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

На улице Лысогорская в районе дома № 177 примерно в 15:27 произошла серьезная авария. 26-летний водитель за рулем экскаватора-погрузчика столкнулся с автомобилем Chevrolet под управлением 64-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. С полученными травмами его госпитализировали в больницу имени Н. А. Семашко.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что микроавтобус и легковушка столкнулись в Борском районе.