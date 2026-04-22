ВСУ атаковали энергоинфраструктуру города-спутника ЗАЭС, обесточен водозабор

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинские войска атаковали энергетическую инфраструктуру города. Это привело к отключению водозабора и остановке водоснабжения.

«ВСУ наносят удары по энергетической инфраструктуре Энергодара. В результате обесточен водозабор», — написал Пухов в МАКСЕ.

Оценка ущерба осложняется из-за угрозы дронов, а сроки восстановления подачи воды пока неизвестны.

Ранее в Белгороде в результате атаки ВСУ на бизнес-центр погиб один гражданский, ещё один получил ранения. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в момент удара беспилотника двое рабочих находились на крыше здания, устраняя повреждения, полученные ранее в результате предыдущей атаки БПЛА.

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
