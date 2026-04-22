Отец застрелил своего сына-призера конкурса эссе «Лучший папа»

В США отец застрелил своего 11-летнего сына, который ранее занял третье место в школьном конкурсе эссе «Лучший папа».

В США отец застрелил своего 11-летнего сына, который ранее занял третье место в школьном конкурсе эссе «Лучший папа». Преступление было совершено в аэропорту штата Невада, сообщает People.

Каллан Уэст Перес был найден с огнестрельными ранениями в туалете регионального аэропорта Элко 13 апреля. Мальчика доставили в больницу, но спасти не удалось. По данным полиции, его отец Джованни Перес застрелил сына в уборной, а затем покончил с собой возле билетной кассы.

Выяснилось, что отец и сын ехали вместе на арендованной машине, но автомобиль сломался недалеко от города Виннемукка. Их отбуксировали в Элко, чтобы они могли взять другую машину. Прибыв в аэропорт, они оба зашли в туалет. Из-за чего отец убил ребенка, неизвестно.

Семья Каллана назвала его невероятно умным, остроумным и добрым, мудрым не по годам мальчиком. Известно, что отец страдал от посттравматического стрессового расстройства после службы в армии, и его собственный отец позже написал, что Джованни «так и не получил необходимой помощи».

Читайте также: «13-летняя девочка пожаловалась на боль в животе, ушла в туалет и родила ребенка».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше