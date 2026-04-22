Суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле в 39 «квадратов»

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, «королева марафонов» отмыла 716,6 млн руб. Ей также инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб. Суд не стал выносить приговор по этой статье из-за истечения срока давности. С блогера взыскали в доход государства арестованное имущество и удовлетворили иск прокуратуры на 587 млн рублей.