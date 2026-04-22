Дал показания против Иванова: за какие махинации судят экс-главу ВСК Белкова

Суд вынес приговор бывшему гендиректору Военно-строительной компании Минобороны Андрею Белкову. Он был замешан в махинациях с покупкой томографа и хищениях при строительстве по госконтрактам в ДНР. Экс-чиновник давал показания против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Чем еще известен Белков и за что конкретно его судили — в материале «Вечерней Москвы».
Как арестовали Белкова.
Бывший гендиректор Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков попал в поле зрения правоохранителей в апреле 2024 года. Тогда его вместе с коллегой решили проверить в рамках расследования уголовного дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал ВСК. Но после проверки Белкова отпустили.
Спустя три месяца Белкова арестовали, обвинив в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Показания против экс-чиновника дала его бывшая знакомая Елена Ляхович, которую ранее задержали по этому же делу.
Через год Белков стал фигурантом еще одного уголовного дела — на этот раз о мошенничестве. ТАСС писал, что экс-чиновник был замешан в миллиардных хищениях денежных средств у Минобороны при строительстве по госконтрактам в Донецкой народной республике (ДНР).
Затем Минобороны подало несколько исков к ВСК. В общей сложности в 2024 году военное ведомство потребовало от компании и ее бывшего гендиректора 19,2 миллиарда рублей, а в 2025-м — четыре миллиарда рублей. В марте 2025 года суд удовлетворил один из этих исков на 71 миллион рублей.
Как Белков замешан в хищениях.
Первое уголовное дело Андрея Белкова связано с событиями 2019 года, когда Белков возглавлял Главное военно-строительное управление по специальным объектам (ГВСУ), входящее в Минобороны. Тогда ГВСУ нужно было найти поставщика для выполнения госконтракта на 122 миллиона рублей на поставку и установку томографа в девятом лечебно-диагностическом центре Минобороны. Мужчина решил «подарить» этот контракт своей знакомой Елене Ляхович, которая возглавляла компанию «Стройхимпроект».
Контракт заключался не напрямую с «Стройхимпроектом», а с другой принадлежащей Ляховой компанией «Партнер Плюс». Фигуранты даже провели постановочный аукцион.
По данным «Коммерсанта», Ляхович решила организовать поставку из Германии, чтобы завысить стоимость работ и сослаться на большие расходы, якобы связанные с санкциями и логистическими сложностями. Всего на поставку медицинской аппаратуры ушло 70 миллионов рублей, а остальные деньги сообщники присвоили.
Ляхович задержали первой. Она заключила сделку со следствием и дала показания против Белкова, за что в итоге получила всего четыре года лишения свободы условно. Похожая судьба сложилась еще у одного фигуранта — секретаря «Стройхимпроекта» Виктора Билько. За признание вины и сотрудничество с правоохранительными органами его приговорили к пяти годам условного срока. Что касается Белкова — в рамках этого дела его обвиняют лишь в злоупотреблении полномочиями, потому что следователям удалось доказать его причастность лишь к проведению постановочного тендера. А вот процент от похищенных у Минобороны средств он не получал.
Второе уголовное дело Белкова связано с хищением девяти миллиардов рублей у Минобороны при строительстве объектов для военных городков в Хакасии, Мурманской области, Тыве, а также на территории Иркутского военного суворовского училища и военных частей Ракетных войск стратегического назначения. В рамках этого расследования экс-глава ВСК давал показания против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Также в деле фигурирует бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова. Роль самого Белкова в этом преступлении не уточняется.
Чем известен Андрей Белков.
Андрею Белкову 47 лет. На суде он говорил, что родился в Чернобыле, получил два высших образования — в Петербургском государственном университете путей сообщения и Ленинградском государственном университете им. Пушкина.
До 2021 года Белков возглавлял Главное военно-строительное управление по специальным объектам. К тому моменту у него был десятилетний опыт работы на руководящих должностях в структурах военстроя. Затем его назначили гендиректором Военно-строительной компании. В 2024 году мужчина ушел с этого поста и принял участие в создании строительной компании «Патриот».
За время работы в Минобороны Белков был награжден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью военного ведомства «За трудовую доблесть».
Белков женат и воспитывает трех детей. У семьи есть квартира в престижном ЖК «Дом на Щукинской» — стоимость такого жилья может достигать 60 миллионов рублей. По словам мужчины, он прописан именно в этой квартире, но фактически живет в элитной подмосковной деревне Раздоры. Также «Известия» пишут, что в распоряжении у Белкова есть две квартиры в Санкт-Петербурге, дача в курортном городе Павловске, а также два автомобиля — BMW 640 и MINI Cooper.
В марте 2026 года силовики задержали другого высокопоставленного чиновника — замминистра обороны Руслана Цаликова. Его заподозрили во взяточничестве, растрате, создании преступного сообщества и отмывании денег. Он был одним из героев картины ранее задержанного генерала Дмитрия Булгакова. Еще он давал показания по делу другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова.