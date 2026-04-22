В Туапсе выявили превышение содержания сажи в воздухе из-за пожара на терминале

«Из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля в городе выпали вместе с дождём, создав эффект черного налёта на поверхностях», — говорится в публикации.
Отмечается, что Роспотребнадзор регулярно проверяет качество воздуха в разных районах города. По данным на вечер 21 апреля в микрорайонах Грознефть, Сортировка, Звёздный и частично в Центральном зафиксировано превышение допустимых норм бензола, ксилола и сажи в 2—3 раза. 22 апреля из-за дождя замеры не проводились.
Уточняется, что с ночи 20 апреля никто не обращался в больницы с жалобами на плохое самочувствие или симптомы отравления из-за пожара.
Масштабный пожар начался после атаки дронов на морской терминал, его тушат третьи сутки. Сообщалось, что группировка по тушению возгорания была увеличена.