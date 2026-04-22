Обращений к медикам из-за пожара на терминале в Туапсе не было

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что медицинские учреждения не регистрировали обращений граждан, связанных с ухудшением самочувствия или заболеваниями, вызванными пожаром на нефтеперерабатывающем заводе.

Источник: Life.ru

«По информации Минздрава региона, с ночи 20 апреля не было ни одного случая обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара. Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что в результате сильного возгорания нефтепродуктов в атмосфере наблюдалось превышение допустимых норм бензола, ксилола и сажи в два-три раза. Эти вещества, смешавшись с дождем, осели на поверхностях, создав эффект чёрного налёта. В штабе подчеркнули, что нормализация обстановки ожидается по завершении работ по тушению пожара.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся атаке беспилотников. В результате ударов пострадали объекты городской и портовой инфраструктуры: в зданиях выбило окна, а на территории порта возник пожар. По последним данным, один человек погиб, ещё трое получили травмы.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

