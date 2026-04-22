Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16 машин приставы Волгограда арестовали в апреле за долги их хозяев

Часть конфискованных машин уже отправлена на торги, а выручка за них пойдет на погашение задолженностей.

Судебные приставы подсчитали «улов» конфискованных автомобилей за второй месяц весны. Своих машин лишились уже 16 человек, сообщает пресс-служба главка ФССП по Волгоградской области.

В числе арестованных транспортных средств и внедорожники. Один из автомобилистов лишился Toyota Land Cruiser Prado 120., накопивший задолженности по налогам на 60 тысяч рублей. На спецстоянке оказался и Land Rover Range Rover, принадлежащий жителю-города героя. Автомобиль с номерами Тамбовской области арестовали за долг его владельца в размере 94 миллионов рублей.

Часть автомашин уже передана на оценку и реализацию. Вырученные с их продажи средства пойдут на погашение долгов экс-владельцев транспорта.

Ранее стало известно, что сотрудник службы судебных приставов помогла жителю Удмуртии сохранить миллион рублей.