Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Раменском

Раменский городской суд отправил под домашний арест сотрудника Министерства внутренних дел России Дмитрия Торкая, обвиняемого в смертельном ДТП. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе управлении Следственного комитета России по Московской области.
Инцидент произошел 19 апреля, когда пьяный полицейский за рулем автомобиля влетел в автопоезд. Торкай ехал на большой скорости и не контролировал движение. Погибла пассажирка обвиняемого. Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте случившегося.
— Следствие ходатайствовало перед судом об аресте обвиняемого. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Таганский районный суд Москвы арестовал на два месяца Анну Владимирову, которая за рулем автомобиля Mercedes-Benz GLE 450 совершила смертельное ДТП в центре Москвы.