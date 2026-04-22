Три жителя Белгородской области ранены из-за новых ударов ВСУ

В городе Грайворон в результате ударов дронов огнём повреждён частный дом, выбиты окна в двух квартирах многоквартирного дома, а также в трёх частных домовладениях, посечён легковой автомобиль. В населённом пункте Ивановская Лисица БПЛА взорвался на территории социального учреждения — повреждены остекление здания и две легковушки. В селе Смородино от атак БПЛА пострадали кровля, фасад и окна частного дома и социального объекта. В селе Глотово дрон пробил крышу частного дома. В селе Дорогощь после ударов двух беспилотников выбиты окна в двух частных домах, осколками посечён легковой автомобиль. В селе Гора-Подол дрон уничтожил автомобиль, а также повредил крышу, фасад и остекление дома, легковушку и хозпостройку.