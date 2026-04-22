Суд взыскал с руководителя клуба фанатов Блиновской 844 тысячи рублей

Елену Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024 года. На тот момент она была должна налоговой службе более 1,16 миллиарда рублей. В ходе расследования уголовного дела в отношении блогера на ее недвижимость и Lamborghini наложили арест. Позднее его выставили на торги, чтобы Блиновская смогла рассчитаться с налоговой.