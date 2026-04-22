Суд взыскал с руководителя клуба фанатов Блиновской 844 тысячи рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской в среду, 22 апреля, взыскал более 844 тысяч рублей с Юлии Жуйковой, которая руководила клубом ее фанатов Blinovskaya Club.
В ходе судебного заседания представитель финансового управляющего блогера Марии Ознобихиной заявил, что эти средства перечислили со счетов Блиновской Жуйковой, которая возглавляла компанию «Вега». Она состояла в схеме дробления бизнеса Блиновской и занималась организацией трансформационной игры «Путь желаний». По мнению финуправляющего Блиновской, переводы навредили кредиторам.
В свою очередь представитель Жуйковой высказался, что «Вега» занималась продажей и организацией игры, а все платежи Блиновской в адрес женщины были связаны с работой клуба. По его словам, это «разные направления деятельности», и клуб не имеет отношения к деятельности «Веги», передает РИА Новости.
Елену Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024 года. На тот момент она была должна налоговой службе более 1,16 миллиарда рублей. В ходе расследования уголовного дела в отношении блогера на ее недвижимость и Lamborghini наложили арест. Позднее его выставили на торги, чтобы Блиновская смогла рассчитаться с налоговой.