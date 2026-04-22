Ищут мать: в садистском убийстве младенца в Серпухове подозревают близкого

В поселке Большевик городского округа Серпухов произошло шокирующее преступление. Сотрудники «Комбината благоустройства» во время плановой уборки обнаружили тело недоношенной девочки за площадкой для мусорных контейнеров.
Детали происшествия.
О происшествии сообщил глава округа Алексей Шимко в своём Telegram‑канале. Он подчеркнул: произошедшее — преступление против жизни. Тело, на котором было зафиксировано около 14 ножевых ранений, нашли местные жители, которые направлялись к мусорным контейнерам. Предварительные данные указывают на то, что тело пролежало в контейнере несколько часов. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно‑медицинской экспертизы.
Криминалисты осмотрели место происшествия. Изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, установленных на подъездах ближайших домов и торговых объектах. Это необходимо, чтобы отследить путь человека, который избавился от тела. Также проводится поквартирный обход, опрашиваются возможные свидетели. Проверяются списки женщин, которые находились на поздних сроках беременности или могли родить в последнее время.
Реакция властей и правоохранительных органов.
После обнаружения тела было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Следственный комитет и полиция проводят комплекс мероприятий для установления обстоятельств происшествия и личности матери.
Серпуховская городская прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, личности матери, а также ход и результаты расследования. В прокуратуре подчеркнули, что по предварительным данным ребёнок был рождён за пределами медицинского учреждения.
Реакция общества и поддержка.
Жители посёлка Большевик глубоко шокированы случившимся. В местных пабликах люди выражают соболезнования и надеются на скорейшее раскрытие преступления и поимку виновного. Среди обсуждаемых версий есть предположение, что ребёнок мог появиться на свет в семье мигрантов, не стоявшей на медицинском учёте.
Глава округа Алексей Шимко напомнил, что люди, испытывающие жизненные трудности, всегда могут обратиться за помощью к специалистам. На базе Серпуховской больницы работает Центр здоровья в поликлиническом отделении № 2 — там можно получить консультацию и найти поддержку.