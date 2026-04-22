В Брянской области спасли пятерых подростков, заблудившихся ночью в лесу

Полицейские и волонтеры помогли выбраться из леса в Брянской области пятерым заблудившимся подросткам, которые запросили помощь, позвонив по номеру 112.
«Полиция получила тревожный сигнал о пропаже подростков около 20.45. Незамедлительно к месту поисков выдвинулись сотрудники межмуниципального отдела МВД России “Брянский”», — приводит РИА Новости сообщение УМВД по Брянской области.
В полиции рассказали, что им удалось определить примерное местонахождение молодых людей, после этого экипаж патрульно-постовой службы включил звуковой спецсигнал на служебном автомобиле. В первом часу ночи заблудившиеся подростки вышли из леса, ориентируясь на звук, сообщили в ведомстве.
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые также принимали участие в поисках, в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что подросткам было по 15 лет. Они рассказали, что у ребят были с собой заряженные телефоны, что позволило им дозвониться на 112. Затем удалось определить примерные координаты подростков, после чего волонтеры через ночной лес вышли к пропавшим ребятам. Когда несовершеннолетние оказались на дороге, их передали родителям, сообщили волонтеры.
Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали туриста, который заблудился в горах и оказался заблокирован на скале в районе горы Мердвен-Кая вблизи Севастополя.