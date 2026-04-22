В Сызрани завершили аварийно-спасательные работы на месте ЧП

В МЧС России заявили о завершении аварийно-спасательных работ на месте ЧП в Сызрани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере MAX.

«В Сызрани завершены аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар ВСУ по Сызрани террористическим проявлением Киева. Напомним, в ночь на 21 апреля беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали Самарскую область, только в Сызрани упало по меньшей мере 11 устройств. Один из БПЛА попал в многоквартирный дом, после чего там рухнул подъезд. В результате трагедии погибли два человека — бабушка и внучка, приехавшая погостить. Ещё 12 жильцов пострадали, 40 человек были эвакуированы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

