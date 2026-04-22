Превышение содержания сажи в воздухе Туапсе выявили после атаки БПЛА

Превышение сажи в воздухе Туапсе привело к «нефтяному дождю».

Источник: Комсомольская правда

В Туапсе после атаки беспилотников, запущенных Украиной, и последующего пожара на морском складе, уровень бензола в воздухе стал слишком высоким. Его содержание оказалось в два-три раза больше допустимой нормы. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично — Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали», — говорится в публикации.

Местные жители сообщают, что после прошедшего дождя на одежде, автомобилях и коже оставались темные следы. Они предполагают, что это был «мазутный дождь» или пепел, который оседал на поверхностях в виде капель и образовывал маслянистую пленку. Животные также пострадали от загрязнения.

Ранее KP.RU сообщил, что после атаки БПЛА Украины на морской терминал в Туапсе в воде разлилось нефтяное пятно площадью 10 тыс. квадратных метров.

