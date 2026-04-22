Самолёт Cessna 172 задел линию электропередачи и разбился в Лос-Анджелесе

Ранее в кабине пилотов Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, летевшего из Москвы на Пхукет (Таиланд), треснуло лобовое стекло. «Боинг» вылетел из Внуково поздно вечером 20 апреля. Спустя примерно полтора часа борт развернулся в небе над Самарской областью и полетел в обратную сторону — лопнуло лобовое стекло. Лайнер не подавал сигнал бедствия и благополучно сел во Внуково. Пассажиров отправили в Таиланд резервным бортом.