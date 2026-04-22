В Махачкале загорелась крыша многоквартирного дома на площади 600 кв. метров

Ранее KP.RU сообщал о пожаре в Благовещенске. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на третьем этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов подъезд уже был сильно задымлен. В результате погибли четыре человека, предварительно двое из них дети. Причина пожара устанавливается.