В Махачкале загорелась крыша многоквартирного дома на площади 600 кв. метров

В Махачкала произошел пожар в жилом многоквартирном доме, площадь возгорания на крыше достигла почти 600 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
«Огнем охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании квартиры в шестиэтажном доме поступил в 22:25 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее KP.RU сообщал о пожаре в Благовещенске. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на третьем этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов подъезд уже был сильно задымлен. В результате погибли четыре человека, предварительно двое из них дети. Причина пожара устанавливается.