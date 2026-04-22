В Махачкале загорелась крыша многоквартирного дома на площади 600 кв. метров

Пожарные ликвидируют крупное возгорание на крыше многоэтажного жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В Махачкала произошел пожар в жилом многоквартирном доме, площадь возгорания на крыше достигла почти 600 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

«Огнем охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании квартиры в шестиэтажном доме поступил в 22:25 по московскому времени. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее KP.RU сообщал о пожаре в Благовещенске. Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на третьем этаже. К моменту прибытия пожарно-спасательных расчетов подъезд уже был сильно задымлен. В результате погибли четыре человека, предварительно двое из них дети. Причина пожара устанавливается.

