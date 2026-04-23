В Махачкале загорелась крыша жилого дома на площади 600 квадратных метров

Пожар в Махачкале. Видео © Telegram / ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ.
«По прибытии на место установлено, что огнём охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 кв. метров», — сказано в заявлении ведомства.
Согласно информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Сообщение о воспламенении в квартире многоэтажки поступило в 22:25 по московскому времени. Пожар возник в квартире на мансардном седьмом этаже.
«Всего к тушению привлечены от РСЧС 39 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 25 человек и 7 единиц техники», — добавили в ведомстве.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.