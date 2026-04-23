Из горящего дома в Дагестане эвакуировали около 75 человек

МАХАЧКАЛА, 22 апреля. /ТАСС/. Порядка 75 жильцов эвакуированы из дома, горящего в Махачкале в Дагестане, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по республике.
«Эвакуированы около 75 человек», — сказал собеседник агентства.
По данным ГУ МЧС, сообщение о возгорании квартиры в мансардном этаже поступило в 22:25 мск. Предварительно, площадь возгорания составляет около 600 кв. м. Данных о пострадавших в происшествии пока не поступало.
Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, мансардный этаж значительно поврежден огнем. Открытое пламя достигает нескольких метров в высоту, местами провалилась крыша. Вплотную к горящему зданию расположен еще один многоквартирный жилой дом. Пожарные ведут проливку крыши этого дома, чтобы не допустить перехода огня на него.