Ещё один ребёнок умер после пожара в жилом доме в Благовещенске

Ранее сообщалось, что в Благовещенске при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека. Пожар начался в четырёхэтажном здании на улице Пионерской. На момент прибытия первых расчётов в подъезде наблюдалось сильное задымление. Все силы направили на спасение людей и тушение огня. Спасатели эвакуировали из соседних квартир 13 человек, в том числе троих детей.