МЧС: Пожар в многоквартирном доме в Махачкале охватил 600 квадратных метров

В Махачкале произошел пожар в многоквартирном шестиэтажном доме на мансардном этаже. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Дагестан.

— Огнем охвачена кровля мансардного этажа на площади приблизительно 600 кв.м., — говорится в сообщении.

Пострадавших и погибших нет. Для тушения пожара от РСЧС задействованы 39 человек и 12 единиц техники, в том числе 25 сотрудников и семь машин от МЧС.

В этот же день пожар также произошел в многоквартирном жилом доме на улице Пионерской в городе Благовещенске в Амурской области. В результате случившегося погибли четыре человека.

13 апреля пожар произошел в многоквартирном доме на улице Военный городок в подмосковном Солнечногорске. В результате возгорания погибли два человека.

