В Махачкале эвакуировали 75 человек из горящего дома

В Махачкале на Северо-Осетинской улице загорелась крыша многоквартирного дома. Огонь распространился на площадь 600 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС. Из жилища эвакуировали 75 человек, среди которых — 24 ребенка. Пострадавших и жертв нет.
Сейчас крыша здания полностью охвачена огнем, уточнили в ведомстве. Часть кровли обрушилась, передает ТАСС с места событий. Горящие обломки упали на стоящие рядом постройки. Спасатели начали поливать их водой, чтобы не допустить распространения огня.
Вплотную к горящему зданию расположен еще один многоквартирный жилой дом, уточняет агентство. К тушению привлечены 39 человек и 12 единиц техники.