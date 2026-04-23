В Махачкале эвакуировали 75 человек из горящего дома

В Махачкале на Северо-Осетинской улице загорелась крыша многоквартирного дома. Огонь распространился на площадь 600 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС. Из жилища эвакуировали 75 человек, среди которых — 24 ребенка. Пострадавших и жертв нет.