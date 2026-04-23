Минфин США: Аферисты ежегодно обирают американцев на сотни миллиардов долларов

«Организованные преступные группы устраивают аферы из больших центров за границей. Внутри мошенничество обходится нашим налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов ежегодно», — сказал Берк.
Ранее Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила, что в 2025 году американцы потеряли рекордные 15,9 миллиарда долларов из-за мошенников. Около половины этой суммы украли с помощью афер под видом инвестиций.
Ранее сообщалось, что в Самаре перед судом предстанет группа из семи человек. Их обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, сообщество действовало с декабря 2024 года по февраль следующего года. Участники банды убеждали граждан переводить деньги на так называемые безопасные счета. Таким способом они похитили у пяти жителей 478 миллионов рублей. После задержания у фигурантов изъяли полученные деньги, в том числе в иностранной валюте. Суд также наложил арест на имущество обвиняемых на сумму около 41 миллиона рублей.
