Поезд с молдавскими чиновниками сломался на пути к новой евроколее

Во время поездки на церемонию открытия обновлённого железнодорожного участка в Молдавии произошёл технический сбой: локомотив состава, в котором находились представители правительства страны и дипломаты из Румынии, вышел из строя.
Инцидент случился по пути к линии Кантемир — Фэлчиу, недавно переведённой на европейскую ширину колеи. В результате поездка была временно прервана, однако позже делегацию доставили к месту назначения с помощью резервного локомотива.
Министр инфраструктуры Владимир Боля отметил, что произошедшее подчёркивает необходимость модернизации не только железнодорожной инфраструктуры, но и подвижного состава, чтобы он соответствовал новым стандартам и обеспечивал надёжную работу.
Ранее в Ростовской области в районе посёлка Персиановский в результате атаки беспилотника была повреждена контактная сеть железной дороги.