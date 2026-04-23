Поезд с молдавскими чиновниками сломался на пути к новой евроколее

Локомотив поезда с правительственной делегацией Молдавии вышел из строя по пути на открытие обновленного участка молдавской железной дороги.

Источник: Аргументы и факты

Во время поездки на церемонию открытия обновлённого железнодорожного участка в Молдавии произошёл технический сбой: локомотив состава, в котором находились представители правительства страны и дипломаты из Румынии, вышел из строя.

Инцидент случился по пути к линии Кантемир — Фэлчиу, недавно переведённой на европейскую ширину колеи. В результате поездка была временно прервана, однако позже делегацию доставили к месту назначения с помощью резервного локомотива.

Министр инфраструктуры Владимир Боля отметил, что произошедшее подчёркивает необходимость модернизации не только железнодорожной инфраструктуры, но и подвижного состава, чтобы он соответствовал новым стандартам и обеспечивал надёжную работу.

Ранее в Ростовской области в районе посёлка Персиановский в результате атаки беспилотника была повреждена контактная сеть железной дороги.

