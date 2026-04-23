NYP: Миллион пчел попали в аварию на шоссе в США

На автомагистрали в американском Ноксвилле произошёл необычный инцидент: после аварии пикапа с прицепом на дорогу вырвался огромный рой пчёл, насчитывающий около миллиона особей. Происшествие случилось 18 апреля на трассе I-40, где транспортное средство по неустановленной причине перевернулось, пишет издание The New York Post.
В результате насекомые заполнили участок дороги, что привело к временной остановке движения. Для ликвидации последствий были привлечены местные пчеловоды в защитной экипировке, а автомобилистам рекомендовали оставаться внутри машин и не открывать окна.
Спустя некоторое время движение удалось восстановить, однако полностью убрать пчёл удалось не сразу. Позже повреждённый автомобиль был эвакуирован, а рой постепенно вывели из района. Причины аварии пока остаются неизвестными.
Ранее в аэропорту Инсбрука пчела стала причиной экстренной остановки 29-тонного самолета авиакомпании Austrian Airlines, готовившегося к рейсу в Вену. На борту воздушного судна находились 107 человек, включая 102 пассажиров.