Силы ПВО отражают атаку ВСУ по Севастополю, уничтожено 9 воздушных целей

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые расчёты отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, в районах Северной стороны, Инкермана и Балаклавы уничтожено 9 воздушных целей. Об это у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор Михаил Развожаев.