ФСБ задержала главу природоохранной прокуратуры Ленобласти по делу о взятках

Сотрудники ФСБ провели обыски в природоохранной прокуратуре Ленинградской области и задержали ее руководителя Артема Зобова. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил 47news со ссылкой на источники.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России по нескольким эпизодам взяточничества. По версии следствия, взятки были связаны с утилизацией строительных отходов в регионе.

Обыски прошли в офисе ведомства на Моховой улице в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении.

В этот же день стало известно, что Тверской районный суд столицы отправил в СИЗО первого заместителя главы Подольска Александра Мамлая, который обвиняется в получении взятки.

Кроме того, заместителя генерального директора парка «Патриот» Минобороны России Виталия Мелимука задержали и арестовали по делу о взятке.