В Ливане заявили о гибели журналистки из-за обстрела со стороны Израиля

Сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что несколько боевиков ливанской «Хезболлы» на машинах пересекли передовую линию обороны и приблизились к расположению израильских войск. По автомобилям нанесли два удара. «Поступили сообщения о том, что в результате атаки пострадали два журналиста… Подробности происшествия изучаются… ЦАХАЛ не выбирает журналистов в качестве целей и предпринимает меры для минимизации вреда гражданским лицам», — сообщили в армии вчера вечером.