В баре на Светланской во Владивостоке вспыхнула ссора со стрельбой

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу прямо в баре на Светланской улице. Все началось с обычной ссоры между двумя посетителями. Но закончилось плохо: 20-летний парень получил огнестрельное ранение и попал в больницу. Медики сразу сообщили в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.