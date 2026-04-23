В баре на Светланской во Владивостоке вспыхнула ссора со стрельбой

20-летний парень получил огнестрельное ранение и попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу прямо в баре на Светланской улице. Все началось с обычной ссоры между двумя посетителями. Но закончилось плохо: 20-летний парень получил огнестрельное ранение и попал в больницу. Медики сразу сообщили в полицию. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Сотрудники уголовного розыска быстро взялись за дело. Им помогли камеры видеонаблюдения: по записям оперативники вычислили стрелка. Им оказался 24-летний мужчина. Его задержали, а пистолет изъяли и отправили на экспертизу. Выяснилось: оружие — травматическое.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили: потерпевший, находясь в баре, расположенном на улице Светланской, вступил в конфликт с незнакомцем, который выстрелил в него», — сообщили в УМВД.

Против стрелка завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан. Теперь ему грозит реальный срок.