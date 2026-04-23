Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутске из-за аварии приостановили водоснабжение более 50 кварталов

Под ограничение попали городская больница, Центр экстренной медицинской помощи, Ледовый дворец и другие учреждения.

ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Ограничение водоснабжения произошло утром в четверг в Якутске из-за течи напорного канализационного трубопровода. Об этом сообщается на странице АО «Водоканал» во «ВКонтакте».

«С 05:45 (23:45 среды мск — прим. ТАСС) до устранения, ремонтные работы АО “Водоканал”, остановка водоузлов № 2, № 6, в связи с течью напорного канализационного трубопровода Ду1000мм (КПК-2 — КПК-4), ограничение водоснабжения», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, под отключение попали свыше 50 кварталов, а также городская больница, Центр экстренной медицинской помощи, Ледовый дворец и другие учреждения.