В Якутске из-за аварии приостановили водоснабжение более 50 кварталов

ЯКУТСК, 23 апреля. /ТАСС/. Ограничение водоснабжения произошло утром в четверг в Якутске из-за течи напорного канализационного трубопровода. Об этом сообщается на странице АО «Водоканал» во «ВКонтакте».
«С 05:45 (23:45 среды мск — прим. ТАСС) до устранения, ремонтные работы АО “Водоканал”, остановка водоузлов № 2, № 6, в связи с течью напорного канализационного трубопровода Ду1000мм (КПК-2 — КПК-4), ограничение водоснабжения», — говорится в сообщении.
По имеющимся данным, под отключение попали свыше 50 кварталов, а также городская больница, Центр экстренной медицинской помощи, Ледовый дворец и другие учреждения.