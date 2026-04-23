В Приморье за взятки осудят бывшего сотрудника таможни

Следственный комитет Приморья закончил расследование дела против бывшего сотрудника Дальневосточной таможни. Мужчину обвиняют в том, что он помогал бизнесу проходить таможню с меньшими проблемами, но за деньги. Схема работала как минимум полтора года, а гонорары исчислялись миллионами. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
По версии следствия, обвиняемый договорился с представителем одной фирмы. Суть сделки: предприниматель платит, а таможенник «решает вопросы» с коллегами, чтобы те помягче проверяли товары, давали указания подчиненным и в целом снижали меры таможенного контроля. За такой «сервис» в период с мая 2024 по октябрь 2025 года бывший сотрудник получил от посредников миллион рублей.
«Обвиняемый, будучи должностным лицом, вступил в сговор с представителем юридического лица о передаче денежных средств в виде взятки должностным лицам таможни для оказания помощи в декларировании товаров», — сообщили в СКР.
Самих взяткополучателей и других участников схемы будут судить отдельно. А вот экс-таможенник уже дождался своего часа: уголовное дело с утвержденным обвинением передано в суд. Расследование помогали вести сотрудники УФСБ.