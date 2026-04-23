USNI News: из-за пожара на эсминце США пострадали три человека

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Три человека пострадали из-за пожара, произошедшего 19 апреля на борту американского эсминца Zumwalt, находившегося на верфи в городе Паскагула (штат Миссисипи). Об этом сообщил портал института ВМС США USNI News.
Один из пострадавших был доставлен в больницу, двое получили первую помощь на месте происшествия. Экипажу удалось справиться с возгоранием, причина пожара и степень ущерба еще не были установлены.
С августа 2023 года эсминец проходит модернизацию в Миссисипи, он был спущен на воду в январе 2026 года.