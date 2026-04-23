Дмитрий Демешин: При развитии территорий обязательно учитываем интересы жителей Хабаровского края

Сейчас в Хабаровском крае реализуется 43 соглашения о КРТ (комплексном развитии территорий), из них 28 — в Хабаровске.
«Вопрос, который больше всего беспокоит наших людей, — это реальная реализация механизма комплексного развития территории. Комплексное развитие — это не только квартиры построить. Это детские сады, поликлиники, школы. Программы КРТ должны сочетать и выгоду для бизнеса, и удобства для людей», — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на заседании президиума регионального правительства.
При планировании застройки уделяется особое внимание социальной нагрузке: строительству школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов. Однако приоритеты не всегда были расставлены таким образом — раньше социальные обязательства в договоры с застройщиками зачастую просто не закладывались. Из-за этого на 43 договора КРТ запланировано всего 13 соцобъектов. Губернатор отметил, что теперь вопрос регулируется в «ручном режиме», а нужен системный подход. Необходимо создание нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную нагрузку застройщиков.
«Люди должны видеть школы, детские сады, поликлиники, решение вопросов по развязкам. Поэтому здесь, я считаю, нам надо с вами проанализировать действующее нормативно-правовое регулирование и подумать, как его все-таки систематизировать для всех, чтобы правила захода на рынок и реализации в том числе комплексного развития территории были едины для всех. Должна быть норма. И эта норма должна действовать», — заявил Дмитрий Демешин.