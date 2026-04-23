5 тысяч евро за гениталии Нептуна: Туристка повредила фонтан из-за предсвадебного челленджа

Ранее в Италии начался суд по делу о гибели туристки в Неаполе после падения декоративной статуи. Инцидент произошёл в 2024 году, когда тяжёлый элемент упал с балкона жилого дома. Женщина получила серьёзные травмы и умерла в больнице. Следствие установило, что статую сбросил 13-летний подросток. Из-за возраста он не несёт уголовной ответственности, поэтому внимание следователей сосредоточили на его родителях. Они отрицают вину и заявляют, что не могли предвидеть случившееся.