Хабаровчанина ждёт суд за поставки наркотиков из США и Нидерландов

В Хабаровске будут судить 39-летнего горожанина, организовавшего поставки наркотиков из США и Нидерландов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступная группа была организована в феврале 2023 года. Хабаровчанин, по версии следствия, привлек других участников и наладил поставки запрещенных веществ из-за границы, а также дальнейшее их распространение закладками по Хабаровску. В 2024 году при получении почтовых посылок с 1,4 кг наркотика курьеры были задержаны, но организатор все равно заработал 1,5 млн рублей на предоплате, переведенной ему в криптовалюте.
В 2025 году он заказал наркотик и указал для получения неиспользуемый почтовый ящик в знакомом ему доме. Когда горожанин пришел забирать конверт, его задержали транспортные полицейские.
— Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело о контрабанде наркотиков организованной группой (п. «а», «в» ч. 2 и п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), пересылке (п. «б» ч. 3 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), покушении на сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1) и легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ) направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
