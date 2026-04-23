Хабаровчанина ждёт суд за поставки наркотиков из США и Нидерландов

Преступная группа была организована в феврале 2023 года. Хабаровчанин, по версии следствия, привлек других участников и наладил поставки запрещенных веществ из-за границы, а также дальнейшее их распространение закладками по Хабаровску. В 2024 году при получении почтовых посылок с 1,4 кг наркотика курьеры были задержаны, но организатор все равно заработал 1,5 млн рублей на предоплате, переведенной ему в криптовалюте.