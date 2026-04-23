Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанина ждёт суд за поставки наркотиков из США и Нидерландов

Посылки с веществами поступали по почте.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске будут судить 39-летнего горожанина, организовавшего поставки наркотиков из США и Нидерландов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Преступная группа была организована в феврале 2023 года. Хабаровчанин, по версии следствия, привлек других участников и наладил поставки запрещенных веществ из-за границы, а также дальнейшее их распространение закладками по Хабаровску. В 2024 году при получении почтовых посылок с 1,4 кг наркотика курьеры были задержаны, но организатор все равно заработал 1,5 млн рублей на предоплате, переведенной ему в криптовалюте.

В 2025 году он заказал наркотик и указал для получения неиспользуемый почтовый ящик в знакомом ему доме. Когда горожанин пришел забирать конверт, его задержали транспортные полицейские.

— Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело о контрабанде наркотиков организованной группой (п. «а», «в» ч. 2 и п. «а», «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), пересылке (п. «б» ч. 3 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), покушении на сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1) и легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ) направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее в Комсомольске-на-Амуре задержали иностранца с килограммом героина.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше