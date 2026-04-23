Во Владивостоке задержали мужчину за стрельбу в баре

Ранее в Пензенской области местного жителя приговорили к двум годам колонии-поселения за нападение на главу районной администрации Александра Помогайбо с использованием трубы. Полученные потерпевшим травмы хоть и не угрожали жизни и не дотягивали до признаков более суровой 111-й статьи, однако привели к длительному расстройству здоровья. Суд также взыскал 150 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.